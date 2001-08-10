Акция "Шахматный бульвар", посвященная международному дню шахмат прошла в областной библиотеке сегодня, 20 июля.

Участники смогли сыграть с юными шахматистами Сахалинской области – Артёмом Хуснулгатиным и Михаилом Бамбизо. Последний поделился со сверстниками тем, как он начинал играть и чего уже успел добиться за четыре года. Обладатель 3-го взрослого разряда добавил, что игра в шахматы требует определённой физической подготовки. Чтобы выдержать партию в несколько часов, юный шахматист занимается спортом.

Ведущая мероприятия Людмила Алексеева рассказала собравшимся факты из истории шахмат, о выдающихся гроссмейстерах и занимательные истории. После этого школьники, разделившись на две команды, сыграли в шахматную викторину, сообщили в пресс-службе СахОУНБ.

Участники акции получили сувениры от областной библиотеки.