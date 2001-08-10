Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Новый вольер для енотов построят в сахалинском зоопарке

Новый вольер для енотов построят в сахалинском зоопарке

Новый вольер для енотов построят в сахалинском зоопарке. Об этом сообщает RosTender.info.

Администрация учреждения уже объявила тендер на его создание. Стоимость жилища для зверей оценивают в 11,6 млн рублей. Деньги планируют выделить из областного бюджета. Поучаствовать в тендере можно до 27 июля, в этот же день подведут его итоги.

"В вольере создадут пространство, максимально приближенное к условиям среды обитания енотов, с минимальным ограждением. Его будет окружать ограждение из безопасного стекла высотой 1,8 м. Участок декорируют сухими деревьями и корягой, засадят растениями. На территории будет протекать ручей, впадающий в водоем для купания енотов. Также в вольере построят зимний домик с отоплением. Вокруг будет располагаться смотровая зона для посетителей", - отмечается на сайте разработчика проекта, компании "МосБио инжининг".

Согласно условиям контракта, вольер должен быть введен в строй в конце января 2021 года.

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