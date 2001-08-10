71,96|82,39|42,96
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
Часть Южно-Сахалинска останется без света завтра, 22 июля. Отключения пройдут в рамках плановых работ. Как сообщает "Сахалинэнерго", электричества не будет с 8.30 до 18.30 по следующим адресам:
- пр. Коммунистический, 41, 84, 86;
- пр. Мира, 172;
- ул. Амурская, 65, 94, 96, 98, 100, 102, 123, 137-а, 139;
- ул. А.Буюклы, 36, 38, 74, 76, 78, 85, 87, 87-а, 89-а;
- ул. Вокзальная, 54-а, 56, 65, 71-а, 71-б, 77;
- ул. Дзержинского, 36, 40, 44, 44-а;
- ул. Институтская, 15, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22;
- ул. К.Маркса, 23, 25, 27, 29-а, 31, 47, 47-а, 49, 49-а, 51, 51-а;
- ул. Красная, 12;
- ул. Ленина, 179 - 254-в, 279 – 283-б;
- ул. Милицейская, 8/1;
- ул. Поповича, 69-б, 73-79-а, 96, 102, 104, 106, 106-а, 108, 110, 112;
- ул. Пушкина, 57, 80;
- ул. Рождественская, 63, 65;
- ул. Хабаровская, 81, 84, 84-а, 84-б;
- ул. Чехова, 1, 31, 37, 41, 43, 43-а, 64-а, 66, 66-а, 68, 68-а, 70, 70-а, 70-б, 70-в, 72, 72-а, 78;
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:04 Сегодня Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах
09:34 Сегодня 63 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Сахалинской области
10:12 Сегодня Новый вольер для енотов построят в сахалинском зоопарке
10:42 Сегодня Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
16:42 14 Июля Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью ищет полиция Корсакова
13:42 14 Июля Холодную воду не отключат в Южно-Сахалинске сегодня вечером
- 16:32 15 Июля Творог с кишечной палочкой привезли на Сахалин из Волгоградской области
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?