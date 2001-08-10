Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска

Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска

Часть Южно-Сахалинска останется без света завтра, 22 июля. Отключения пройдут в рамках плановых работ. Как сообщает "Сахалинэнерго", электричества не будет с 8.30 до 18.30 по следующим адресам:

  • пр. Коммунистический, 41, 84, 86;
  • пр. Мира, 172;
  • ул. Амурская, 65, 94, 96, 98, 100, 102, 123, 137-а, 139;
  • ул. А.Буюклы, 36, 38, 74, 76, 78, 85, 87, 87-а, 89-а;
  • ул. Вокзальная, 54-а, 56, 65, 71-а, 71-б, 77;
  • ул. Дзержинского, 36, 40, 44, 44-а;
  • ул. Институтская, 15, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22;
  • ул. К.Маркса, 23, 25, 27, 29-а, 31, 47, 47-а, 49, 49-а, 51, 51-а;
  • ул. Красная, 12;
  • ул. Ленина, 179 -  254-в, 279 – 283-б;
  • ул. Милицейская, 8/1;
  • ул. Поповича, 69-б, 73-79-а, 96, 102, 104, 106, 106-а, 108, 110, 112;
  • ул. Пушкина, 57, 80;
  • ул. Рождественская, 63, 65;
  • ул. Хабаровская, 81, 84, 84-а, 84-б;
  • ул. Чехова, 1, 31, 37, 41, 43, 43-а, 64-а, 66, 66-а, 68, 68-а, 70, 70-а, 70-б, 70-в, 72, 72-а, 78;

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