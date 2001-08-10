Больше пяти тысяч подвалов и подъездов проверили на Сахалине
Специалисты госжилинспекции региона проводят масштабную работу. Они проверяют помещения на наличие пожаро-, взрывоопасных предметов и захламления.
Поводом послужил взрыв в доме на улице Поповича в Южно-Сахалинске. В первую очередь проверку по согласованию с прокуратурой Сахалинской области инициировали в отношении управляющей компании ООО "ЖЭУ-2", в ведении которой находится дом.
Сотрудники ведомства осмотрели 62 дома в областном центре. По всем адресам обнаружили многочисленные нарушения требований безопасности. Помещения некоторых подъездов захламлены строительным и бытовым мусором, доступ в электрощитовую не ограничен для посторонних лиц. В некоторых случаях выявлены нарушения правил безопасности на сетях электроснабжения, обнаружены емкости с горюче-смазочным материалом.
"Ответственным выданы предписания об устранении нарушений. Составлены протоколы в отношении должностного и юридического лица. Наказание для первого предусматривает штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц – штраф от 250 до 300 тысяч рублей. Кроме того, материалы проверки направлены в управление надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС", - рассказали в областном правительстве.
Масштабные проверки проводят во всех муниципалитетах. Уже выявлено около 200 нарушений требований безопасности. Их оперативно устраняют. Обследование подвалов и подъездов сейчас продолжают в Долинском, Корсаковском, Охинском, Холмском районах и Южно-Сахалинске.
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