Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах
В Администрации Поронайского городского округа прошло совещание по вопросу усиления контроля и соблюдению исполнения требований указа Губернатора Сахалинской области в целях недопущения COVID-19. И.о. главного врача Поронайской ЦРБ Людмила Куимова и начальник отдела МВД России по Поронайскому городскому округу Юрий Харченко провели беседу с предпринимателями Поронайского района.
Особое внимание на совещании уделили распространению новой коронавирусной инфекции и рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в Поронайском районе. Одной из главных причин продолжающегося роста числа заражённых коронавирусом в Сахалинской области названо несоблюдение жителями масочного режима. Участники мероприятия связывают такую динамику с тем, что граждане, а также руководители многих предприятий снизили бдительность и стали нередко пренебрегать мерами безопасности. Многие жители считают требование соблюдения масочного режима необязательным.
-На данный момент, используя средства индивидуальной защиты, используя антисептики, обрабатывая постоянно руки, обрабатывая предметы обихода и часто используемые поверхности, тем самым мы можем предотвратить распространение инфекции, – прокомментировала Людмила Куимова. Она рассказала, что COVID-19 может проходить как атипично, почти бессимптомно, так и формирует осложнения и поражения органов дыхания. После чего отметила, что беспечность, а порой безответственное отношение граждан к себе, своим близким, родным, коллегам и окружающим людям, игнорирование мер защиты и профилактики приводит к новым случаям заражения.
Руководители организаций должны провести беседы с работниками и настроить алгоритм работы в условиях профилактики коронавируса. Магазинам и заведениям общепита рекомендовано: в торговом зале и перед кассами нанести разметки, чтобы соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 м, организовать при входе места обработки рук – дозаторы с антисептиком, предупреждать посетителей о необходимости носить маски в общественных местах.
Начальник ОМВД России по Поронайскому городскому округу Юрий Харченко объяснил, что магазины вправе отказывать в обслуживании покупателям, которые нарушают действующий в регионе масочный режим. Также он отметил, что по указу Губернатора, полиции предписано максимально усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, организациях, в магазинах, аптеках, на транспорте, вплоть до составления административных протоколов.
Сахалинская область вошла в один из регионов, на территории которой ввели усиленный контроль «масочного режима». На данный момент, в Поронайском районе, заболели одиннадцать человек COVID-19 и семь человек являются носителями инфекции.
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