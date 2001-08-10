Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах

В Администрации Поронайского городского округа прошло совещание по вопросу усиления контроля и соблюдению исполнения требований указа Губернатора Сахалинской области в целях недопущения COVID-19. И.о. главного врача Поронайской ЦРБ Людмила Куимова и начальник отдела МВД России по Поронайскому городскому округу Юрий Харченко провели беседу с предпринимателями Поронайского района.

Особое внимание на совещании уделили распространению новой коронавирусной инфекции и рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в Поронайском районе. Одной из главных причин продолжающегося роста числа заражённых коронавирусом в Сахалинской области названо несоблюдение жителями масочного режима. Участники мероприятия связывают такую динамику с тем, что граждане, а также руководители многих предприятий снизили бдительность и стали нередко пренебрегать мерами безопасности. Многие жители считают требование соблюдения масочного режима необязательным.

-На данный момент, используя средства индивидуальной защиты, используя антисептики, обрабатывая постоянно руки, обрабатывая предметы обихода и часто используемые поверхности, тем самым мы можем предотвратить распространение инфекции, – прокомментировала Людмила Куимова. Она рассказала, что COVID-19 может проходить как атипично, почти бессимптомно, так и формирует осложнения и поражения органов дыхания. После чего отметила, что беспечность, а порой безответственное отношение граждан к себе, своим близким, родным, коллегам и окружающим людям, игнорирование мер защиты и профилактики приводит к новым случаям заражения.

Руководители организаций должны провести беседы с работниками и настроить алгоритм работы в условиях профилактики коронавируса. Магазинам и заведениям общепита рекомендовано: в торговом зале и перед кассами нанести разметки, чтобы соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 м, организовать при входе места обработки рук – дозаторы с антисептиком, предупреждать посетителей о необходимости носить маски в общественных местах.

Начальник ОМВД России по Поронайскому городскому округу Юрий Харченко объяснил, что магазины вправе отказывать в обслуживании покупателям, которые нарушают действующий в регионе масочный режим. Также он отметил, что по указу Губернатора, полиции предписано максимально усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, организациях, в магазинах, аптеках, на транспорте, вплоть до составления административных протоколов.

Сахалинская область вошла в один из регионов, на территории которой ввели усиленный контроль «масочного режима». На данный момент, в Поронайском районе, заболели одиннадцать человек COVID-19 и семь человек являются носителями инфекции.