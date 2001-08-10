Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2020
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В роднике возле сахалинского "Кристалла" обнаружили кишечную палочку
14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В роднике возле сахалинского "Кристалла" обнаружили кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора исследовали воду из родника, расположенного за спортивным комплексом "Кристалл" в Южно-Сахалинске.
 
По результатам проверки выяснилось, что вода заражена колиформными бактериями (кишечной палочкой). Это свидетельствует о ненадлежащем санитарном состоянии прилегающей территории. 
 
"Пробы воды не соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1175-02. Ее нельзя пить, предварительно не прокипятив. Это опасно для здоровья", - отмечают в ведомстве.
 
Кроме того, в мэрию областного центра направили соответствующее уведомление.

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