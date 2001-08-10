Специалисты Роспотребнадзора исследовали воду из родника, расположенного за спортивным комплексом "Кристалл" в Южно-Сахалинске.

По результатам проверки выяснилось, что вода заражена колиформными бактериями (кишечной палочкой). Это свидетельствует о ненадлежащем санитарном состоянии прилегающей территории.

"Пробы воды не соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1175-02. Ее нельзя пить, предварительно не прокипятив. Это опасно для здоровья", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, в мэрию областного центра направили соответствующее уведомление.