Летнюю сессию школы "Эврика" торжественно открыли на базе сахалинского учебно-тренировочного центра "Восток". Школьники 8-11 классов из 13 островных муниципалитетов в течение трех недель будут углубленно изучать различные предметы.

В этом году "Эврика" проводится по модели интенсивных образовательных профильных смен сочинского образовательного центра «Сириус» по трем направлениям: "Наука", "Культура" и "Спорт". Кроме традиционных физико-математического и химико-биологического введено новое направление – филология. "Культура" представлена хоровым пением, а "Спорт" – баскетболом, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Здесь учатся неоднократные победители и призеры предметных олимпиад, конференций, различных конкурсов. Ребята занимаются по специальным образовательным программам шесть часов в день, а после обеда для них проводят досуговые мероприятия. Среди наставников – опытные педагоги из Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Тымовского, детской школы искусств "Этнос" и спортивной школы игровых видов спорта.

Некоторые коррективы в образовательный процесс внесла эпидемиологическая ситуация. В этом году педагоги из других регионов, в частности Новосибирского Института ядерной физики им. Г.И. Будкера и специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, будут вести занятия и читать лекции по видеосвязи. Кроме того, весь образовательный процесс в школе организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

– Перед началом смены педагогический состав и ученики "Эврики" сдали анализы. Ежедневно в лагере будет проводиться термометрия. Педагоги и воспитатели подробно проинструктировали ребят о правилах личной гигиены и основных мерах предосторожности, – отметила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования, руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Людмила Сакович.

Занятия продлятся до 6 августа. Отметим, школа для одаренных детей "Эврика" работает в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование", запущенного по инициативе президента РФ Владимира Путина.