Больше 3600 тысяч раз проехались сахалинцы на велосипеде по улице Горького
Первый в стране велосипедный агрегатор заработал в тестовом режиме в Южно-Сахалинске.
Как рассказывают в городской мэрии, проект запустили в конце июня при содействии центра развития городской среды "Наш город". Уже учтено более 43 тысяч результатов. Сводные данные показывают не только частоту использования средств индивидуальной мобильности горожанами, но и приводят общую статистику по Южно-Сахалинску. Например, на сайте можно посмотреть количество сэкономленного бензина, экономическую эффективность и снижение выбросов углекислого газа, благодаря выбору альтернативного транспорта.
Чтобы принять участие в формировании статистики, необходимо установить приложение STRAVA, указать свои сведения и начать использование. Для передачи информации на сайте велогород.online достаточно нажать "Connect with STRAVA", войти в аккаунт и разрешить передачу данных сервису визуализации и анализа велоактивности.
Каждый заезд фиксируется отдельно. Чтобы начать прогулку, нужно в приложении использовать кнопки "запись" и затем "старт". Путь записывается при помощи GPS-модуля мобильного устройства. По завершению – нажать "финиш" и сохранить тренировку. После этого данные автоматически отправляются на сайт велогород.online.
"По информации сервиса сейчас самым востребованным маршрутом является 400-метровый участок пути по улице Горького от Горнолыжной до Тихоокеанской. По нему проехали более 300 велосипедистов порядка 3600 раз", - отметили в администрации Южно-Сахалинска.
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