В Сахалинской области более 2,5 тысяч учителей получат надбавку за классное руководство

Новая федеральная ежемесячная доплата для педагогов введут по поручению президента Путина с 1 сентября. Ее размер на Сахалине и Курилах будет выше, чем в большинстве регионов страны – вместо 5 тысяч рублей с учетом северных надбавок вознаграждение составит от 9,5 до 14 тысяч рублей. Необходимая сумма из федерального бюджета уже доведена региону, на доплаты выделено свыше 153 миллионов рублей.

– Классный руководитель выполняет целый ряд функций, которые напрямую не связаны с преподаванием учебных дисциплин, – отметила Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области. – Он создает условия для саморазвития и самореализации личности ребенка, его успешной социализации в обществе, организует и проводит большое количество внеклассных мероприятий. Кроме этого, в его обязанность входит общение с семьями своих учеников и налаживание связи с учителями-предметниками, это серьезный объем работы. Именно поэтому такая деятельность поощряется дополнительно.

В Сахалинской области системой оплаты труда предусмотрена доплата педагогическим работникам за классное руководство в размере до 31% от оклада в зависимости от наполняемости класса.

Доплата за классное руководство предусмотрена во всех муниципальных образованиях. При максимальной наполняемости класса ее размер в городской школе составляет свыше 8 тысяч рублей, в сельской – более 10 тысяч. С учетом надбавок и районного коэффициента, в северных районах она больше на 2 тысячи рублей, а на Курильских островах на 3 тысячи рублей. В начале нового учебного года с учетом президентского поощрения ежемесячная сумма надбавки составит от 17,5 до 28 тысяч рублей, в зависимости от места работы классного руководителя, сообщили в правительстве Сахалинской области.