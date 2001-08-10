Молодой картофель поступил в продажу в магазинах Южно-Сахалинска

Местный молодой картофель поступил на прилавки магазинов областного центра.

Как рассказали в городской мэрии, за последние две недели работники АО "Совхоз "Южно-Сахалинский" собрали и продали через свою торговую сеть более 17,5 тонн урожая.

Так, килограмм свежего картофеля за 60 рублей можно купить в фирменных магазинах, расположенных по адресам:

пр. Мира, 229 (рынок "Янтарь", павильон 14);

ул. Емельянова, 31/1;

ул. Сахалинская, 71 (ТЦ "Успех", место 11);

ул. Дружбы, 119 (Луговое);

ул. Комсомольская, 163 (ТЦ "Луч");

ул. Зеленая, 18 (Березняки);

территория овощехранилища в Березняках.

Кроме того, корнеплод этого же производителя продают и в крупных супермаркетах города. Но уже в с торговой наценкой.