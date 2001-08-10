Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Молодой картофель поступил в продажу в магазинах Южно-Сахалинска

Молодой картофель поступил в продажу в магазинах Южно-Сахалинска

Местный молодой картофель поступил на прилавки магазинов областного центра.

Как рассказали в городской мэрии, за последние две недели работники АО "Совхоз "Южно-Сахалинский" собрали и продали через свою торговую сеть более 17,5 тонн урожая.

Так, килограмм свежего картофеля за 60 рублей можно купить в фирменных магазинах, расположенных по адресам:

  • пр. Мира, 229 (рынок "Янтарь", павильон 14);
  • ул. Емельянова, 31/1;
  • ул. Сахалинская, 71 (ТЦ "Успех", место 11);
  • ул. Дружбы, 119 (Луговое);
  • ул. Комсомольская, 163 (ТЦ "Луч");
  • ул. Зеленая, 18 (Березняки);
  • территория овощехранилища в Березняках.

Кроме того, корнеплод этого же производителя продают и в крупных супермаркетах города. Но уже в с торговой наценкой.

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