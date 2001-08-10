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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Молодой картофель поступил в продажу в магазинах Южно-Сахалинска
Местный молодой картофель поступил на прилавки магазинов областного центра.
Как рассказали в городской мэрии, за последние две недели работники АО "Совхоз "Южно-Сахалинский" собрали и продали через свою торговую сеть более 17,5 тонн урожая.
Так, килограмм свежего картофеля за 60 рублей можно купить в фирменных магазинах, расположенных по адресам:
- пр. Мира, 229 (рынок "Янтарь", павильон 14);
- ул. Емельянова, 31/1;
- ул. Сахалинская, 71 (ТЦ "Успех", место 11);
- ул. Дружбы, 119 (Луговое);
- ул. Комсомольская, 163 (ТЦ "Луч");
- ул. Зеленая, 18 (Березняки);
- территория овощехранилища в Березняках.
Кроме того, корнеплод этого же производителя продают и в крупных супермаркетах города. Но уже в с торговой наценкой.
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