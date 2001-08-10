24 миллиарда рублей выделят на асфальтиирование дороги Южно-Сахалинск–Оха

Главная дорога Сахалина должна перейти в федеральную собственность до конца года. Достигнутые ранее договоренности об этом сегодня на встрече с губернатором Валерием Лимаренко подтвердил руководитель межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства Сергей Петраев.

С переводом трассы в федеральное подчинение на север региона быстрее придет асфальт, отметил во время состоявшегося разговора сахалинский губернатор.

– Мы проделали большую работу. Необходимость перевода трассы Южно-Сахалинск–Оха в федеральную собственность я обсуждал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. После инициативу одобрили профильные ведомства. Теперь нам предстоит завершить начатые процедуры. Это позволит ускоренными темпами завершить асфальтирование главной артерии Сахалина на всем ее протяжении. При этом высвободившиеся региональные средства мы сможем направить на строительство и ремонт других автомобильных дорог в регионе, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

По словам Сергея Петраева, процедуры по передаче дороги в федеральную собственность завершат к 1 января 2021 года. Чтобы успеть к сроку, работа с документацией проводится заблаговременно.

Трасса Южно-Сахалинск–Оха имеет общую протяженность 840 километров. Причем 240 километров из них нуждаются в асфальтировании. К капитальному ремонту грунтовых участков приступят в следующем году, а завершат – в 2024 году. На эти цели из федерального бюджета направят 24 миллиарда рублей, сообщили в правительстве области.

– Задача стоит серьезная, однако новые технологии позволят нам с ней оперативно справиться. У нас уже есть подобный опыт. Асфальтирование 80 километров в год – вполне реальные цифры, – отметил Сергей Петраев.

Федеральное финансирование также позволит повысить качество обслуживания крупнейшей дорожной артерии острова. Так, на выполнение текущих задач из федерального бюджета будут направлять 1,6 миллиарда рублей, что почти в два раза больше объемов нынешнего финансирования. Сейчас на эти цели направляют более 900 миллионов региональных средств. К обслуживанию трассы за счет федеральных средств приступят в начале следующего года.