Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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Южносахалинцы не смогут сегодня отследить движение автобусов в интернете

Южносахалинцы не смогут сегодня отследить движение автобусов в интернете

Портал общественного транспорта может не работать в Южно-Сахалинске из-за плановых отключений электроснабжения сегодня, 22 июля. Ограничения продлятся до 18.30.

Как напомнили в мэрии города, сайт по отслеживанию автобусов запустили в 2017 году. За три года работы на нем зарегистрировали более 6 млн просмотров. С помощью портала жители и гости города могут узнавать, во сколько и с какими интервалами транспорт прибывает на остановку, и определять время поездки.

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