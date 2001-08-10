140 тысяч цыплят кур-несушек доставили на Сахалин

Сто сорок тысяч цыплят кур-несушек доставили на Сахалин. Эти птенцы обновят поголовья на птицефабрике "Островная", что позволит увеличить продуктивность несушек и обеспечить потребности островитян. Уже с октября от партии завезенной птицы планируется получать до двух миллионов яиц ежемесячно.

– Цыплята доставлены чартерным авиарейсом. Компания-перевозчик полностью организует загрузку, обеспечивает сохранность при доставке. На борту соблюдаются все необходимые параметры: определенная температура, специальная вентиляция, чтобы птица благополучно перенесла полёт, – рассказал начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Илья Юрьев.

Будущих кур-несушек поместили в новые корпуса для выращивания собственного молодняка от 0 до 90 дней. Каждое из помещений укомплектовано новым клеточным оборудованием немецкого производства, способным содержать до 90 тысяч цыплят. Это позволяет предприятию уйти от ручного труда. Персоналу останется лишь следить за состоянием птенцов.

Как напоминают в островном правительстве, крупные партии птенцов для обновления поголовья в регион доставляют регулярно. Ежегодно птицефабрика выпускает 120 миллионов яиц, это почти полностью закрывает потребности сахалинцев и курильчан.

Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по увеличению бройлерного производства. Уже в 2020 году поголовье птицы должно вырасти вдвое.

На сегодняшний день запущено 6 и подготовлено еще 4 корпуса, оснащенных по последнему слову техники – в помещениях установлено оборудование Big Dutchman. Представитель этой компании специально прилетал на Сахалин для проведения пуско-наладочных работ. В новых корпусах предусмотрено напольное содержание птенцов с регулируемыми параметрами микроклимата, автоматической системой поения и кормления.

Ввод в эксплуатацию новых корпусов позволит выпустить на островной рынок до 4000 тонн мяса бройлера.