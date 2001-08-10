Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко проведет прямой эфир с жителями Охи сегодня

Валерий Лимаренко проведет прямой эфир с жителями Охи сегодня

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проведет прямой эфир с жителями Охи сегодня, в 17:00. Об этом пишет Telegram-канал главы области.

"Могу с уверенностью сказать, что я контролирую ситуацию и предпринимаю все меры для защиты интересов сахалинцев и курильчан, - отмечает глава региона. - Встреча с первым вице-президентом НК "Роснефть" закрепила главное решение: все рабочие места будут сохранены".

Вместе с Валерием Лимаренко на вопросы будет отвечать первый вице-президент НК "Роснефть"  Желько Рунье.

Онлайн-встреча пройдет в официальных аккаунтах в YouTube и в Instagram правительства. Вопросы можно отправлять уже сейчас в:

  • Инстаграм 
  • Фейсбук 
  • Одноклассники 
  • ВКонтакте 

При этом первым словом в сообщении необходимо написать «Оха». Во время прямого эфира будет работать телефон 8-800-201-65-65.

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