О безопасности детей в городе расскажут в сахалинской областной библиотеке
Лекция «Безопасность детей в городе» пройдет в конференц-зале сахалинской областной библиотеки 24 июля в 17:30.
Спикером встречи станет педагог-психолог высшей категории Наталья Краснова. Она подскажет родителям как научить детей распознавать опасность и правильно на нее реагировать, уделит внимание самым важным аспектам психологической безопасности и поможет повышению психолого-педагогической грамотности взрослых. Наталья Краснова также посвятит особое внимание теме поведения детей с незнакомыми людьми на улице.
Кроме этого, сотрудники библиотеки проведут для детей мастер-класс по рисованию на камнях.
Мероприятие состоится при поддержке центра психолого-педагогической помощи семье и детям в рамках проекта "Успешная мама". Запись по телефону +7 (4242) 45-25-28.
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