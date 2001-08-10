Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

О безопасности детей в городе расскажут в сахалинской областной библиотеке

О безопасности детей в городе расскажут в сахалинской областной библиотеке

Лекция «Безопасность детей в городе» пройдет в конференц-зале сахалинской областной библиотеки 24 июля в 17:30. 

Спикером встречи станет педагог-психолог высшей категории Наталья Краснова. Она подскажет родителям как научить детей распознавать опасность и правильно на нее реагировать, уделит внимание самым важным аспектам психологической безопасности и поможет повышению психолого-педагогической грамотности взрослых. Наталья Краснова также посвятит особое внимание теме поведения детей с незнакомыми людьми на улице. 

Кроме этого, сотрудники библиотеки проведут для детей мастер-класс по рисованию на камнях. 

Мероприятие состоится при поддержке центра психолого-педагогической помощи семье и детям в рамках проекта "Успешная мама". Запись по телефону +7 (4242) 45-25-28.

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