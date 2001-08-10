Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
16:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции

Праздник Курбан-Байрам в 2020 году пройдет в формате онлайн-трансляции. Такое решение принял совет аксакалов (старейшин), под председательствованием муфтия Дальнего Востока.

От традиционного празднования в мечети отказались из-за сложной эпидемиологической обстановки на территории Южно-Сахалинска. 

Напомним, в этом году праздник пройдет с 30 июля по 3 августа.

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