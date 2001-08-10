Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2020
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10:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Детский сад в Углегорске закрыли на дезинфекцию

Детский сад в Углегорске закрыли на дезинфекцию

В Углегорске на дезинфекцию закрывается детский сад №3 «Радуга». Дошкольное учреждение по решению службы Роспотребнадзора временно прекратит работу с 23 июля. В его помещениях проведут санитарную обработку. 

Причиной введения карантинных мероприятий стало нарушение одной из семей, которая водит ребенка в детсад, режима самоизоляции по коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве Сахалинской области.

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