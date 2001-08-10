70,79|81,59|43,95
10:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Детский сад в Углегорске закрыли на дезинфекцию
В Углегорске на дезинфекцию закрывается детский сад №3 «Радуга». Дошкольное учреждение по решению службы Роспотребнадзора временно прекратит работу с 23 июля. В его помещениях проведут санитарную обработку.
Причиной введения карантинных мероприятий стало нарушение одной из семей, которая водит ребенка в детсад, режима самоизоляции по коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Больше 2000 случаев коронавируса уже зарегистрировали в Сахалинской области
10:32 Сегодня Детский сад в Углегорске закрыли на дезинфекцию
11:32 Сегодня Официально оформить гаражи можно будет уже в 2021 году
12:14 Сегодня Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд рублей
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?