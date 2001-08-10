Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку туров по России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Для этого из резервного фонда правительства выделяется 15 млрд руб.", — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что при стоимости путевки от 25 тыс. руб. кешбэк составит 5 тыс. руб., за тур от 50 тыс. руб. можно вернуть 10 тыс. руб. "Возврат 15 тыс. руб. предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. руб. и больше", — отмечается в сообщении.