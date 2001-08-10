Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2020
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Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд рублей

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку туров по России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Для этого из резервного фонда правительства выделяется 15 млрд руб.", — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что при стоимости путевки от 25 тыс. руб. кешбэк составит 5 тыс. руб., за тур от 50 тыс. руб. можно вернуть 10 тыс. руб. "Возврат 15 тыс. руб. предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. руб. и больше", — отмечается в сообщении.

Для получения кешбэка продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а оплатить путевку надо через российскую платежную систему "Мир".

По мнению кабмина, такие меры будут способствовать развитию внутреннего туризма.

Ранее совместное исследование сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД» показало, что 23% жителей России собираются в этому году провести отпуск на отечественных морских курортах. Чуть меньше респондентов — 21% — сообщили, что намерены поехать отдыхать по городам страны, а каждый пятый опрошенный останется дома во время своего отпуска. За границу собираются съездить 17% граждан, на даче будут отдыхать 13%, а 6% сообщили, что отправятся в поход. В целом до конца года планируют уйти в отпуск 68% граждан.

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