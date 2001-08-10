Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Дальневосточный цифровой мультиуниверситет будет создан на базе СахГУ

Дальневосточный цифровой мультиуниверситет будет создан на базе СахГУ

Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет (СахГУ) и представители ведущих вузов страны сегодня,  23 июля, подпишут меморандум о сотрудничестве, который предполагает создание в регионе на базе СахГУ Дальневосточного цифрового мультиуниверситета, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

"Мультиуниверситет - это проект по масштабному взаимодействию российских регионов, организаций реального сектора экономики, отечественных и зарубежных вузов и научных организаций. Общая задача - совместно создавать новые образовательные программы и научно-технологические инициативы с применением современных цифровых технологий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, идея мультиуниверситета в том, чтобы все жители Дальнего Востока имели равный доступ к возможности получить качественное высшее образование, а подготовленные специалисты должны быть ориентированы на потребности стратегического развития территорий ДФО, пишет ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Программа двух дипломов в Сахалинском госуниверситете запускается с этого учебного года и даст возможность студентам СахГУ одновременно бесплатно получать второе образование в ведущих вузах России.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны в трехмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В национальной программе, согласно указу, должны быть предусмотрены такие направления развития Дальнего Востока, как развитие человеческого капитала и кадрового потенциала.

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