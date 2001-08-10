Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2020
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Южносахалинцев просят оценить существующую велосипедную инфраструктуру

Южносахалинцев просят оценить существующую велосипедную инфраструктуру

Центр развития городской среды "Наш город" запустил опрос, касающийся оценки альтернативной транспортной инфраструктуры Южно-Сахалинска. Горожан призывают высказать свое мнение на сайте.

В опроснике просят указать общие данные — пол, возраст, микрорайон проживания, имеющиеся средства индивидуальной мобильности (СИМ), частоту использования, способы поездки до работы и затраченное время и т.д.

Как рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский, опрос позволит понять общее отношение горожан, собрать пожелания и выяснить текущее оценочное состояние велосипедной инфраструктуры, сообщили в администрации города.

- Данная работа будет проводиться два раза в год. Мы хотим понять, какие проблемы необходимо решить, по мнению южносахалинцев, в первую очередь. Кроме того, ответы позволят построить своеобразную матрицу, из которой будет понятно – где живут люди, которые наиболее чаще пользуются СИМ, по каким маршрутам они передвигаются, чтобы, например, на их пути увеличить количество пониженных бордюров, - отметил Василий Вишневский.

Результаты данного опроса по велоинфраструктуре также станут точкой сравнения для проводимых в следующих годах и последующей оценки эффективности принимаемых решений по развитию микромобильности.

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