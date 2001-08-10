Соревнования по конному спорту на призы Губернатора Сахалинской области состоятся в Тымовском городском округе 25 июля. Порядка 30 участников в возрасте от 18 до 60 лет будут соревноваться в нескольких дисциплинах.

Парад открытия XV состязаний "Золотая подкова Сахалина" состоится в селе Кировское в 10:00, сообщили в региональном Минсорта.

Спортсмены будут оспаривать призовые места в трех дисциплинах: "экстерьер", "дерби" и "конкур". "Экстерьер" включает в себя оценку внешних признаков, умений и навыков лошадей. "Дерби" – классические скачки, состоящие из предварительных и финальных заездов. "Конкур" - соревнования по преодолению препятствий.

Организаторы подготовили обширную развлекательную программу для зрителей и участников.

На фотополяне "Деревенская околица", оформленной в русском народном стиле, можно будет сделать памятные фотографии. Также будет работать интерактивная площадка "Забавный островок", где гости могут посоревноваться в эстафетах. Здесь посетителей ждет надувной кольцеброс, боулинг "Матрешка", надувной дартс, эстафетная зона и другие развлечения.

Особый подарок для гостей подготовил Народный ансамбль танца "Экзотика". Также зрителей порадуют вокальный ансамбль "Радостея" и участники интерактивной площадки "Заводная".

Подведение итогов состоится 25 июля. Участников, занявших призовые места, наградят денежными призами, памятными кубками, медалями и грамотами министерства спорта Сахалинской области.