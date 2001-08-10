Регулярное авиасообщение между Курилами и материком откроют в августе
Регулярное авиасообщение Северо-Курильска с Петропавловском- Камчатским откроют в августе. По поручению губернатора Лимаренко на линию поставят дополнительный вертолет. В конце 2020 года планируется завершить строительство взлетно-посадочной полосы на Парамушире, что позволит выполнять полеты на самолетах вместимостью до 19 пассажиров.
Как рассказали в региональном правительстве, значительная часть вопросов на линии касалась транспортного сообщения. Добраться из Северо-Курильска на Камчатку по воздуху сейчас возможно только вертолетом. Однако, по словам местных жителей, часто возникают трудности с тем, чтобы попасть на борт.
– Уже в августе этой проблемы быть не должно. Полеты станут регулярными Все возможные риски, связанные с невыполнением рейса, берут на себя авиакомпании, – отметил Валерий Лимаренко. – Кроме того, поручаю министерству транспорта и ставлю задачу перед главой муниципалитета заранее информировать жителей о наличии мест в вертолетах. При необходимости – организовать дополнительные рейсы, сколько потребуется. Все курильчане должны иметь возможность вовремя вернуться из отпусков.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерия Спиченко, налаживание регулярного авиасообщения снимет и вопрос с доставкой в Северо-Курильск небольших бытовых грузов и почтовой корреспонденции.
По информации Минтранса, теплоход "Гипанис" должен вернуться на линию на следующей неделе. Помимо этого, запланировали строительство грузопассажирского судна для перевозки между Курилами и Камчаткой. На линию оно должно выйти в 2021 году.
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