Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Воду будут отключать в Дальнем три дня подряд

Воду будут отключать в Дальнем три дня подряд

Холодной воды не будет в Дальнем 27, 28 и 29 июля. Причина - плановая промывка квартальных водопроводов. 

Под ограничения попадают улицы Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Полевого, Монетная, Рассветная и пер. Алых роз.

Воду будут отключать по следующей схеме: с 08.30 до 14.00 — все дома, с 14.00 до 19.30 — только на вторых и третьих этажах, сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

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