Информационно-заявочная кампания для добровольцев стартовала в Южно-Курильске

Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» информирует, что на территории Сахалинской области в апреле 2020 года стартовала информационно-заявочная кампания для добровольцев Сахалинской области. В 2020 году добровольцы региона активно включаются в реализацию мероприятий волонтерской направленности, о чем свидетельствует значительный рост количества волонтеров Сахалинской области на единой информационной платформе - (http://dobro.ru).



В связи с этим в каждый район Сахалинской области в количестве 100 штук были переданы волонтерские книжки. Специалисты департамента КСТМП МО «Южно-Курильский городской округ» получили волонтерские книжки в количестве 100 экземпляров - 50 направлены на остров Шикотан, 50 оставлены на острове Кунашир.

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В муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на единой информационной платформе зарегистрировано 169 добровольцев. Добровольцы принимают участие во Всероссийских и патриотических акциях, флешмобах, экологических конкурсах, в культурно-массовых мероприятиях. Волонтеры района активно участвовали в акции #МыВместе, в рамках акции осуществлялась поддержка пожилым, маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса( доставка лекарств и продуктов первой необходимости). За период с 01.04.2020. по 28.05.2020 была выполнена 371 заявка.