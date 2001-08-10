Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2020
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12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Невский ССЗ осуществил выкатку грузопассажирского судна "Павел Леонов"

Невский ССЗ осуществил выкатку грузопассажирского судна
На Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась выкатка на открытый стапель грузопассажирского судна "Павел Леонов". Об сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.
 
Данное судно является вторым представителем проекта PV22 — головное судно "Адмирал Невельской" было спущено на воду в конце мая 2020 года.

Оба представителя проекта предназначены для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров и легковых автомобилей. Они оснащены собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы.

Предполагается, что новые суда выйдут на линию в начале 2021 года. Они будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами.

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