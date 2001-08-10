На сахалинском спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» приступили к строительству системы освещения трассы «Юг». На склонах горы Большевик специалистам предстоит выполнить монтаж 60 опор освещения, установить 187 светильников и 30 громкоговорителей. После завершения работ время катания на трассе «Юг» будет продлено до 21:00. Раньше склон закрывался в 17:00.

Короткий световой день в зимнее время, частые снегопады и туманы заставляют применять к системам освещения горнолыжных трасс самые строгие требования. Прожекторы должны быть одинаково яркими на протяжении всей трассы. Особые требования и для опор. Они должны выдерживать высокую ветровую нагрузку, поскольку скорость ветра на склонах в непогоду может достигать 160 км/час.

– Я катаюсь уже около 30 лет и бывал на различных горнолыжных курортах. Освещение на трассе имеет немаловажное значение. Большинство людей приходит на гору, например, после работы. Хороший свет – это не просто комфорт, это, прежде всего, безопасность и атмосфера. Также, существует практика проведения соревнований под искусственным освещением в таких дисциплинах, как командные гонки, параллельный слалом и гигант, так как это зрелищные дисциплины, и они пользуются большим успехом, – рассказал старший тренер, мастер спорта международного класса Дмитрий Ульянов.

Важным инструментом инженерных систем является зонирование трасс, к различным участкам которых применяются отдельные требования по освещению. Но основной принцип везде одинаков – светильники должны быть ориентированы по направлению спуска спортсменов и нацелены таким образом, чтобы избежать ослепления.

Отметим, в 2019 году специалисты смонтировали наружное освещение горнолыжной трассы «Восток». Там же установили рупорные громкоговорители.

После завершения монтажа системы освещения на трассе «Юг» будет установлено специальное оборудование для управления звуком, которое подключат к существующей IT-системе комплекса.