Меморандум о создании мультиуниверситета подписали на Сахалине

Меморандум о создании цифрового мультиуниверситета на базе СахГУ подписали в прямом эфире накануне, 23 июля. Главная задача соглашения между областным правительством, островным госуниверситетом и 14 ведущими вузами страны – закрепить молодежь на островах.

Первым этапом в реализации проекта мультиуниверситета стала программа двух дипломов. У сахалинских школьников появилась возможность получать знания в московских, петербургских, томских вузах, не покидая островного региона. Около 350 ребят, которые году поступят на бюджетную основу в СахГУ, будут параллельно получать второе высшее образование. В дальнейшем число мест для участников программы двух дипломов планируется увеличить до 500, сообщили в правительстве региона.

По программе двух дипломов студенты смогут освоить такие направления, как биоинформатика, ресурсы и экономика Мирового океана, градостроительство в опасных природных зонах, нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование и другие.

– Сейчас запускается проект размером со всю страну, и мы рады, что в проекте мультиуниверситета задействованы крупнейшие вузы Санкт-Петербурга. На мой взгляд, за такими прогрессивными формами наше будущее. Независимо от места нахождения студентов и преподавателей, создается единый образовательный комплекс, – отметил вице-губернатор Владимир Княгинин, который принял участие в онлайн-церемонии.

После подписания меморандума у сахалинцев появилась возможность задать вопросы в прямом эфире. В студию позвонила мама школьника Светлана и поинтересовалась: какого формата будут два диплома?

– Выпускники получат диплом о высшем образовании СахГУ и диплом о профессиональной подготовке с присвоением квалификации, который дает право вести профессиональную деятельность. Такой гибкий подход позволяет освоить две востребованные специальности всего за четыре года, – ответила врио ректора Сахалинского государственного университета Мария Ганченкова.

Родители школьников также обратились с просьбой усилить работу по профориентации в старших классах. Сахалинская область участвует в проекте Агентства стратегических инициатив "Билет в будущее". Около 3 тысяч ребят с ее помощью определились с выбором профессии. В следующем году географию и количество участников расширят.