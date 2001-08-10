На Сахалине один из самых высоких уровней заболеваемости педикулезом

Роспотребнадзор опубликовал общероссийскую статистику по заболеваемости педикулезом за первое полугодие 2020 года.

Согласно документу, за январь-июнь вшей подхватили 89 239 человек, в том числе 17 597 детей в возрасте до 14 лет. Динамика заболеваемости педикулезом в стране за последнее десятилетие снижается, подчеркивают в ведомстве.

Так, за аналогичный период прошлого года в России зарегистрировали 193 954 случаев педикулеза, среди которых 53 528 детей до 14 лет. Наибольший показатель пораженности отмечался в Москве (1008,26), Томской (193,07), Архангельской (146,88), Магаданской (134,58), Астраханской (122,66), Сахалинской (112,06), Вологодской (108,00) областях, Республике Крым (107,44) и Республике Карелия (103,66).