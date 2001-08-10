Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2020
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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине один из самых высоких уровней заболеваемости педикулезом

На Сахалине один из самых высоких уровней заболеваемости педикулезом

Роспотребнадзор опубликовал общероссийскую статистику по заболеваемости педикулезом за первое полугодие 2020 года.

Согласно документу, за январь-июнь вшей подхватили 89 239 человек, в том числе 17 597 детей в возрасте до 14 лет. Динамика заболеваемости педикулезом в стране за последнее десятилетие снижается, подчеркивают в ведомстве.

Так, за аналогичный период прошлого года в России зарегистрировали 193 954 случаев педикулеза, среди которых 53 528 детей до 14 лет. Наибольший показатель пораженности отмечался в Москве (1008,26), Томской (193,07), Архангельской (146,88), Магаданской (134,58), Астраханской (122,66), Сахалинской (112,06), Вологодской (108,00) областях, Республике Крым (107,44) и Республике Карелия (103,66).

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