Почти 600 займов по программе "Дальневосточная ипотека" выдано в Сахалинской области. Островитяне получили 2,7 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий. Еще 600 заявок на выдачу льготных кредитов одобрены банками. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора Лимаренко.

– Для правительства региона принципиально важно, чтобы наша молодежь оставалась на островах, работали здесь, рожали и воспитывали детей. Именно поэтому мы реализуем на Сахалине и Курилах ряд важных программ, в том числе жилищных, – отметил глава он.

Поступившие до прямой линии вопросы жителей касались общих условий получения льготного кредита по программе "Дальневосточная ипотека".

Как отметил министр строительства Сахалинской области Андрей Крикуненко, сегодня в островном регионе заключены соглашения с 5 застройщиками. Они обязуются предложить участникам программы 1600 квартир по фиксированной цене. Стоимость квадратного метра в таком случае не должна превышать 100 тысяч рублей. Кроме того, почти 600 квартир застройщики коммерческого жилья могут предоставить уже сейчас. Это недвижимость в Южно-Сахалинске, Корсакове и Ново-Троицком, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Программу реализуют на территории всех муниципалитетов. Везде сформированы земельные участки. Строить жилье готовы даже для нескольких человек, желающих воспользоваться преимуществами "Дальневосточной ипотеки".

Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы, сообщают в островном правительстве.