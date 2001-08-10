Сахалинские многодетные семьи могут получить до 8,5 млн рублей

Сахалинские власти предлагают молодым семьям широкий пакет мер поддержки на улучшение жилищных условий. Как стало известно во время прямого эфира губернатора Лимаренко, размер единовременных выплат доходит до 8,5 миллионов рублей.

– Молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, может расплатиться за квартиру, используя различные меры поддержки. Это средства, получаемые в виде сертификата, материнский капитал, а также единовременные выплаты на погашение ипотечного кредита при рождении детей. Чем их больше, тем больше сумма выплаты. Таким образом, многодетная семья, живущая на островах, может в значительной степени покрыть заемные средства. Для этого мы и разработали комплекс мер поддержки, – заявил глава региона.

Министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова напомнила, что социальная выплата на покупку жилья молодой семье при рождении первого ребенка составляет 500 тысяч рублей, второго – 1 миллион, третьего и последующих – 2 миллиона рублей. При этом на первоначальный взнос молодые люди могут использовать два материнских капитала (федеральный и региональный).

– Если родился четвертый ребенок и последующие дети, то семья может рассчитывать на единовременную на выплату в размере до 8,5 миллионов рублей и приобрести квартиру в любом районе области. Если семья воспитывает или усыновила ребенка-инвалида, то может получить выплату на улучшение жилищных условий в размере 4-4,5 миллионов рублей, – пояснила Елена Касьянова.

Как сообщили в региональном правительстве, губернатор поручил проконтролировать ситуацию с выплатой средств многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Люди взяли кредит и начали строить дом, но положенные выплаты еще не получили. Первый замминистра строительства Татьяна Стаценко заверила многодетного отца, что деньги начнут выплачивать в августе.