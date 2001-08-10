Юбилейный День ВДВ пройдет в Южно-Сахалинске 2 августа

Российские воздушно-десантные войска в этом году отмечают 90 лет со дня образования. В честь юбилея сахалинская общественная организация ветеранов ВДВ и подразделений специального назначения "Союз десантников" подготовила праздничные и торжественные мероприятия. Все они пройдут в Южно-Сахалинске 2 августа.

Начнется праздник в 9:00 с возложения цветов к памятнику Герою России Валерию Асапову. Далее пешая колонна двинется по Компроспекту до площади Славы, где в 10.30 состоится торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу "Скорбящая мать". После этого на автопробег выйдет военная техника. Автомобили проедут по маршруту площадь Славы – "Сити Молл" - улица Ленина – проспект Победы и финишируют на площади Победы, где в полдень организаторы планируют устроить автофлешмоб и выстроить из автомобилей надпись "ВДВ 90 лет". Акцию здесь проведут и волонтеры. Они составят "живую" композицию, изображающую символ ВДВ – парашют с двумя самолетами. После этого колонна военной техники даст круг почета и отправится в городской парк, где с 14.00 продолжится празднование.

В парке жителей и гостей города ждут выставка военной техники и оружия, показательные выступления. Всех желающих угостят кашей из полевой кухни. Частью программы станет концерт. На нем выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов военно-патриотических песен - группа "Отечество".

Как отмечают организаторы, праздник проводится в рамках социальных грантов от правительства Сахалинской области, администрации города, регионального агентства по делам молодежи. При содействии командования 68-го армейского корпуса и управления областной Росгвардии. Все это при поддержке победителя районного конкурса "Благотворитель года - 2019" - невельского ООО "Горняк – 1".