В выходные дни на Сахалине станет немного теплее

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет сахалинцев и курильчан в ближайшие дни.

По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни сохранится влияние антициклона. На Сахалине будет облачно погода, днём с прояснениями; утром возможен слабый дождь. Температура ночью 8…13°, днём 15…20°, на восточном побережье 11…16°.

Существенных осадков не ожидается и в Южно-Сахалинске, температура здесь ночью 9…11°, днём 18…20°.

В начале рабочей недели характер погоды не изменится, со среды антициклон начнёт смещаться на юг, что принесет тёплый воздух. Осадков не будет, на 4-6° повысятся дневные температуры.

На Курильских островах в выходные дни местами ожидается слабый дождь. Температура ночью 8…13°, днём 13…17°. Затем преимущественно без осадков, в конце недели на юге гряды немного повысятся дневные температуры.