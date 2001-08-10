В выходные дни на Сахалине станет немного теплее
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет сахалинцев и курильчан в ближайшие дни.
По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни сохранится влияние антициклона. На Сахалине будет облачно погода, днём с прояснениями; утром возможен слабый дождь. Температура ночью 8…13°, днём 15…20°, на восточном побережье 11…16°.
Существенных осадков не ожидается и в Южно-Сахалинске, температура здесь ночью 9…11°, днём 18…20°.
В начале рабочей недели характер погоды не изменится, со среды антициклон начнёт смещаться на юг, что принесет тёплый воздух. Осадков не будет, на 4-6° повысятся дневные температуры.
На Курильских островах в выходные дни местами ожидается слабый дождь. Температура ночью 8…13°, днём 13…17°. Затем преимущественно без осадков, в конце недели на юге гряды немного повысятся дневные температуры.
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