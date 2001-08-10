Сквер Пограничников преобразится в Южно-Сахалинске
Сквер Пограничников начали реконструировать в Южно-Сахалинске. Благоустройство разделили на два этапа. Первый должны реализовать уже в этом году, а осенью следующего - второй.
Как рассказали в городской мэрии, муниципальный контракт был заключен с компанией ООО "Промпроектстройсервис" в конце мая этого года. Проект предусматривает обновление территории общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Основную часть работ выполнят на первом этапе, в числе которых – реставрация монументально-декоративной композиции, посвященной Сахалинским пограничникам (произведут усиление бетонного основания с последующей отделкой гранитными плитами), устройство покрытий, монтаж конструкций, благоустройство территории и замена наружного освещения. После реконструкции сквера южносахалинцы получат современную зону отдыха для семейного досуга и занятия спортом.
- Компания-подрядчик уже выполнила демонтаж и вывоз старых конструкций. В настоящий момент подготовительные работы ведутся непосредственно на самой монументально-декоративной композиции, где задействована небольшая бригада. На этой неделе ожидается поступление материалов, в частности – элементов покрытия, электротехнической продукции, что позволит перейти к активной фазе работ, - рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Владимир Шустер.
Пространство сквера разделят на две зоны: общественную и спортивную. Территория будет рассчитана и на детей – специально для них организуют тематическую детскую площадку про пограничников и шпионов, а также игровую площадку с канатной дорогой, скалодромом, качелями и так далее.
Малые архитектурные формы и арт-объекты будут поддерживать тематику названия сквера. Здесь в том числе установят стенды с информацией о странах, граничащих с Россией, пограничные столбы. Также появится гранитная плита с выгравированной картой страны.
Отметим, что некоторые участки обновленного сквера Пограничников откроют для массового посещения горожанами уже в ноябре 2020 года.
Что касается второго этапа благоустройства, в 2021 году в сквере смонтируют видеонаблюдение, освещение, зимнюю иллюминацию, установят конструкцию стелы-указателя, малые архитектурные формы, а также создадут рельеф тематической детской площадки, подиум из полимерной доски с подпорной стенкой и выполнят озеленение.
Согласно условиям муниципального контракта, подрядчик должен завершить все работы до 15 сентября 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:32 Сегодня Информационно-заявочная кампания для добровольцев стартовала в Южно-Курильске
09:34 Сегодня 65 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Сахалинской области
10:12 Сегодня Воду будут отключать в Дальнем три дня подряд
- 10:42 Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о работе на «удаленке»
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
12:32 17 Июля Пропавшего в Бухте Тихой мужчину нашли мертвым
11:32 17 Июля Сквозной проезд по ул. Ленина в районе пер. Мартовский в Южно-Сахалинске будет закрыт завтра ночью
14:32 17 Июля Теплая погода ожидает сахалинцев в выходные дни
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?