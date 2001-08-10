Сквер Пограничников преобразится в Южно-Сахалинске

Сквер Пограничников начали реконструировать в Южно-Сахалинске. Благоустройство разделили на два этапа. Первый должны реализовать уже в этом году, а осенью следующего - второй.

Как рассказали в городской мэрии, муниципальный контракт был заключен с компанией ООО "Промпроектстройсервис" в конце мая этого года. Проект предусматривает обновление территории общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Основную часть работ выполнят на первом этапе, в числе которых – реставрация монументально-декоративной композиции, посвященной Сахалинским пограничникам (произведут усиление бетонного основания с последующей отделкой гранитными плитами), устройство покрытий, монтаж конструкций, благоустройство территории и замена наружного освещения. После реконструкции сквера южносахалинцы получат современную зону отдыха для семейного досуга и занятия спортом.

- Компания-подрядчик уже выполнила демонтаж и вывоз старых конструкций. В настоящий момент подготовительные работы ведутся непосредственно на самой монументально-декоративной композиции, где задействована небольшая бригада. На этой неделе ожидается поступление материалов, в частности – элементов покрытия, электротехнической продукции, что позволит перейти к активной фазе работ, - рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Владимир Шустер.

Пространство сквера разделят на две зоны: общественную и спортивную. Территория будет рассчитана и на детей – специально для них организуют тематическую детскую площадку про пограничников и шпионов, а также игровую площадку с канатной дорогой, скалодромом, качелями и так далее.

Малые архитектурные формы и арт-объекты будут поддерживать тематику названия сквера. Здесь в том числе установят стенды с информацией о странах, граничащих с Россией, пограничные столбы. Также появится гранитная плита с выгравированной картой страны.

Отметим, что некоторые участки обновленного сквера Пограничников откроют для массового посещения горожанами уже в ноябре 2020 года.

Что касается второго этапа благоустройства, в 2021 году в сквере смонтируют видеонаблюдение, освещение, зимнюю иллюминацию, установят конструкцию стелы-указателя, малые архитектурные формы, а также создадут рельеф тематической детской площадки, подиум из полимерной доски с подпорной стенкой и выполнят озеленение.

Согласно условиям муниципального контракта, подрядчик должен завершить все работы до 15 сентября 2021 года.