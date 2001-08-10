Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

О постановке объектов недвижимости на государственный кадастровый учет расскажут сахалинцам

28 июля 2020 года Кадастровая палата по Сахалинской области проводит телефонную «горячую линию» на тему: «Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет».

«Горячая линия» пройдет 28 июля с 15-00 - 17-00 часов по телефону  +79004272756.

На вопросы граждан ответит – Заместитель начальника обработки документов и обеспечения учетных данных Юлия Сергеевна Кайдаш.

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