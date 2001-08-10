Фермерские хозяйства развиваются на Сахалине

В стенах министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области прошел II этап конкурсного отбора на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. 10 островных фермеров рассказали о своих проектах, которые планируют реализовать при поддержке министерства.

– В 2017 году я получила грант от министерства сельского хозяйства на приобретение телятника, тогда я подала заявку, как начинающий фермер. А сегодня настала пора модернизировать хозяйство. Поэтому решила пройти отбор, как глава семейной животноводческой фермы, и сделать реконструкцию всего комплекса, – прокомментировала фермер из Долинского района Ли Ен Хе.

Стоит отметить, что это фермерское хозяйство демонстрирует положительную динамику развития и производства. Освоение гранта позволило увеличить поголовье крупного рогатого скота. В 2017 году на предприятии было 120 коров молочного направления, а в 2019 году 170. Увеличилось и производство молока со 127 тонн в 2017 году до 283 тонн в 2019-ом.

Кроме строительства помещений и сооружений для деятельности хозяйства, островные фермеры на средства гранта могут приобрести трактора и другую сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственных животных, птиц.

При финансовой поддержке областного правительства, такой продукт фермерского овощеводства, как микрозелень уверенно выходит на розничный рынок и появляется на полках продуктовых магазинов. Например, Александр Рудаков занимается возделыванием микрозелени. - Сейчас выращивать микрозелень очень модно, перспективно и главное прибыльно. На средства гранта я построю теплицу и буду выращивать микрозеленые культуры. Сегодня они востребованы у жителей области и в сфере общепита, - поделился начинающий фермер из села Троицкое Анивского района.

Господдержка фермеров на островах проходит в рамках региональной Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции Сахалинской области» – это одно из приоритетных направлений деятельности министерства сельского хозяйства и торговли островного региона. Сегодня начинающий фермер в качестве грантовой поддержки может получить до 3 млн. рублей, а на развитие семейной животноводческой фермы сумма гранта составляет до 30 млн. рублей.

Совместная работа региональных органов исполнительной власти и фермеров способствует увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, увеличению валового производства продукции животноводства и растениеводства. Кроме того, создаются дополнительные рабочие места для молодых специалистов, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством.

– 500 тысяч рублей выплачиваются из областного бюджета и 150 тысяч рублей платит предприятие или КФХ, в которое устраивается специалист с высшим образованием. Если со средне-специальным, то подъемные составляют 250 тысяч рублей из бюджета и 75 тысяч от предприятия, – отметила начальник отдела малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.

Конкурсная комиссия министерства продолжает работу. В течение пяти дней будет принято решение о победителях отборочного этапа на получение грантовой поддержки. Информация о получателях грантов появится на сайте министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.