Больше 120 тысяч "квадратов" жилья сдали в Сахалинской области с начала года
Больше 120 тысяч квадратных метров жилья сдали в Сахалинской области за шесть месяцев 2020 года. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2019-го.
Как отмечают в региональном правительстве, всего в прошлом году на островах ввели в эксплуатацию свыше 330 тысяч "квадратов". В этом году власти намерены увеличить этот показатель до 430 тысяч.
Кроме того, к 1 июля на Сахалине и Курилах расселили 26,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья при плане в 20,5 тысяч. Если в прошлом году новоселье отметили 960 островных семей, проживавших в аварийных домах, то в этом планируется переселить 2,4 тысяч семей.
На сегодняшний день общий объем аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области составляет 1,2 млн "квадратов", что почти 10% от всего жилого фонда. Вся работа по обновлению жилья на островах проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Напомним, в 2019 году президент РФ поручил подготовить программу развития островного региона и расселения ветхого жилья. А в июне Владимир Путин потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.
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