Туроператоров обязали в течение 60 дней уведомлять туристов о переносе отмененных туров

Туроператоры должны в течение 60 дней направить туристам напрямую или через их турагентства уведомления о переносе поездок, отмененных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Interfax-Russia.ru.

Если туристы откажутся от переноса, туроператоры должны вернуть им деньги до 31 декабря 2021 года.

Правительство утвердило постановление об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно туроператором по выездному, въездному или внутреннему туризму, либо турагентством, реализующим продукт, сформированный таким туроператором. Документ включает основания, порядок, сроки и условия возврата средств, уплаченных туристами за такой турпродукт. Документ опубликован на официальном портале кабинета министров.

"Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и её категория, питание. Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года", - говорится в преамбуле к документу.

Как следует из положения, если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены.

Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен направить турагенту (или напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления. После получения уведомления турагент обязан направить его туристу в течение одного рабочего дня.

Турист, получив такой документ, вправе отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. "В случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Положения. Если в течение 60 дней туроператор не прислал уведомление, ему придется вернуть деньги туристу не позднее 31 декабря 2020 года", - говорится в положении.

Как следует из пунктов 6 и 7 документа, туроператоры обязаны вернуть средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате клиентам старше 65 лет либо клиентам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается наличие у туриста инвалидности, его временная нетрудоспособность, регистрация в качестве безработного в службе занятости.

Как следует из текста документа, при возврате средств туроператор заплатит проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день - с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

По оценке Ассоциации туроператоров России, всего порядка 1,5 млн туристов приобрели турпакеты, которыми не смогли воспользоваться из-за коронавируса.