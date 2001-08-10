Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок Компроспекта в Южно-Сахалинске закроют для движения с 29 июля

Участок Компроспекта в Южно-Сахалинске закроют для движения с 29 июля

Участок Компроспекта от пересечения с ул. Чехова до Дзержинского в Южно-Сахалинске будет закрыт на капитальный ремонт с утра 29 июля.

Как напоминает городская мэрия, ранее планировалось закрыть этот участок для движения с 26 июля, но по техническим причинам работы перенесли.

Подрядчикам предстоит заменить коммуникации: водопровод, ливневая канализация, коммуникации связи, а затем заасфальтировать дорожное покрытие, установить бордюрные камни, оборудовать пешеходные зоны и озеленить территорию.

В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован график движения общественного транспорта. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

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