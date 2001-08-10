Водный фестиваль прошел на пляже

Клуб "Бумеранг" совместно с центром детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска и группой помощи морским животным "Друзья океана" при поддержке Агентства по туризму Сахалинской области и администрации Корсаковского городского округа провел водный фестиваль.

Каждый год в результате неправильного поведения у водоемов во время отдыха гибнут люди. Организаторы решили дать возможность всем желающим узнать на практике о набирающих популярность видах водного туризма и о том, как при этом безопасно отдохнуть на воде.

Водный фестиваль проходил на пляже "Солнечный", который в этот день оправдал свое название. Более 250 человек смогли попробовать свои силы на водных станциях. Мероприятие было открыто для всех сахалинцев и гостей острова старше 10 лет. После вводного инструктажа в воде весело мелькали весла каяков и сап-бордов. Раскрытые паруса уносили вдаль тех, кто хотел приобщиться к яхтингу. На моторной лодке проходили экскурсии для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Безопасность на мероприятии помогали обеспечивать государственная инспекция по маломерным судам и поисково-спасательный отряд им. В.А.Полякова МЧС РФ.

"Участники мероприятия могли найти себе занятия по душе и на берегу, - отметили организаторы. - На одной из станций можно было узнать об оказании первой помощи пострадавшим. Дети с удовольствием проводили время на станции с настольными играми и поделками из бумаги. Желающие смогли поучаствовать в конкурсе фотографий и получить в подарок многоразовую сумку. Тех, кто хотел восстановить свои силы, ждала палатка с горячим чаем и пирожками".