Общественные собрания стартовали в Поронайском районе

В Поронайском районе стартовал ряд общественных встреч в рамках программы развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области. Жители Востока и Вахрушева первыми открыли серию собраний и выбрали необходимые объекты для реализации в проекте.

Собрание жителей села Восток состоялось 21 июля в здании Дома культуры «Энергетик». Принять участие в данной программе собралось 63 человека. Востоковцы предложили два проекта, которые хотели бы реализовать на территории своего села: капитальный ремонт мемориала «Память поколей» и обустройство спортивной площадки на территории детского сада. После процедуры голосования большинство голосов отдали за ремонт мемориала. Далее определили процент софинансирования граждан, который составит по 1% от физических и юридических лиц. По окончанию встречи, жители села Восток подвели итоги, выбрав инициативную группу, которая будет заниматься сопровождением проекта со стороны общественности.

На собрании в пгт Вахрушев приняли участие 32 человека. Специалисты поронайской администрации проинформировали пришедших о правилах участия и выслушали идеи. Жители представили на выбор несколько вариантов. Первый включил в себя дооборудование детской площадки, которую предполагалось сделать в два конкурсных этапа. В прошлом году поселок проголосовал за демонтаж, отсыпку, заливку территории площадки и установку резинового покрытия. В 2020 году вахрушевцы предложили закончить обустройство площадки. Второй вариант предполагает капитальный ремонт здания Дома культуры «Шахтер». Долго рассуждая, отдали предпочтение дообустройству детской игровой зоны. Затем местные жители изъявили желание внести свой финансовый вклад в размере 1% от физических лиц и 1% юридических лиц.