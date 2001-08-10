Общественные собрания стартовали в Поронайском районе
В Поронайском районе стартовал ряд общественных встреч в рамках программы развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области. Жители Востока и Вахрушева первыми открыли серию собраний и выбрали необходимые объекты для реализации в проекте.
Собрание жителей села Восток состоялось 21 июля в здании Дома культуры «Энергетик». Принять участие в данной программе собралось 63 человека. Востоковцы предложили два проекта, которые хотели бы реализовать на территории своего села: капитальный ремонт мемориала «Память поколей» и обустройство спортивной площадки на территории детского сада. После процедуры голосования большинство голосов отдали за ремонт мемориала. Далее определили процент софинансирования граждан, который составит по 1% от физических и юридических лиц. По окончанию встречи, жители села Восток подвели итоги, выбрав инициативную группу, которая будет заниматься сопровождением проекта со стороны общественности.
На собрании в пгт Вахрушев приняли участие 32 человека. Специалисты поронайской администрации проинформировали пришедших о правилах участия и выслушали идеи. Жители представили на выбор несколько вариантов. Первый включил в себя дооборудование детской площадки, которую предполагалось сделать в два конкурсных этапа. В прошлом году поселок проголосовал за демонтаж, отсыпку, заливку территории площадки и установку резинового покрытия. В 2020 году вахрушевцы предложили закончить обустройство площадки. Второй вариант предполагает капитальный ремонт здания Дома культуры «Шахтер». Долго рассуждая, отдали предпочтение дообустройству детской игровой зоны. Затем местные жители изъявили желание внести свой финансовый вклад в размере 1% от физических лиц и 1% юридических лиц.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции
10:12 Сегодня В Невельске прошёл день Сивуча
10:42 Сегодня Все самолеты "заминировали" в аэропорту Южно-Сахалинска
11:02 Сегодня Рыбак пропал в Макаровском районе
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
10:42 21 Июля Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
12:04 21 Июля Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?