Коренные малочисленные народы Севера ознакомились с планом по реализации программ на 2020 год

В культурно-досуговом центральном зале «Мир» состоялась информационная беседа начальника управления по работе с коренными малочисленными народами Севера, Регины Федуловой и представителей коренных малочисленных народов Севера. Участники мероприятия обсудили реализацию единой государственной национальной политики в отношении малочисленных народов на территории Сахалинской области в 2020 году.

Регина Федулова ознакомила участников с планом мероприятий по реализации программ. Первое мероприятие включает в себя подпрограмму по развитию коренных малочисленных народов Севера. За счет средств данной подпрограммы производится частичная оплата услуг за обучение студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, проведение этнокультурных мероприятий, в которое ежегодно входит обеспечение проживания участников межмуниципального праздника-обряда «Кормление духа-хозяина моря». Производится социальная поддержка малоимущих семей и детей-школьников, улучшение жилищных условий из числа малочисленных коренных народов Севера.

Также она подробно рассказала о принятом законе в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, который включает в себя несколько позиций: развитие традиционной хозяйственной деятельности, обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания, сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов, ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания, обеспечение доступности транспортных услуг, обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов, обеспечение здоровым питанием детей в период летней оздоровительной кампании и организация профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и общин.

Начальник управления отчиталась о ряде выполненных поручений по итогам заседания Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера и информировала о планируемых мероприятиях во втором полугодии 2020 года.

Заключительной темой встречи стало обсуждение выбора уполномоченного по правам КМНС Сахалинской области. Выдвинуть своего кандидата могут общественные организации КМНС. Кандидат должен быть не моложе 35 лет и обязан иметь высшее образование. Одним из главных направлений его деятельности является привлечение большого внимания к проблемам КМНС. В частности, в вопросах землепользованиях, компенсационных выплат в связи с промышленным освоением территорий, сохранения языков и традиционной культуры.