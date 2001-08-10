В Поронайске наградили победителей конкурса «Лидер потребительского рынка»

Церемония награждения победителей конкурса «Лидер потребительского рынка» состоялась в Администрации Поронайского городского округа. Участников конкурса, а также других отличившихся представителей сферы торговли отметил мэр Александр Радомский.

Традиционный смотр-конкурс проводится в преддверии профессионального праздника Дня работника торговли и вручается наиболее успешным предприятиям, работающим в сфере торговли и общественного питания. В этом году конкурс проходил с 10 по 21 июля и в двух номинациях: «Лучшее предприятие розничной торговли» и "Лучшее предприятие общественного питания". Победителей определяло жюри по различным критериям.

В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» победителем признана сеть магазинов ООО «Рассвет плюс» (Директор Ким Дек Бом). Звание лучшее предприятие общественного питания получило кафе «Вкусландия» (ИП Де Игорь Мансекович). Лидерам отрасли были вручены призы и грамоты из рук Александра Радомского, который поблагодарил всех участников конкурса.

В этот день награды и слова признательности были также подготовлены для ветеранов отрасли и отличившихся специалистов.

Грамотами министерства торговли и продовольствия Сахалинской области и благодарностью Губернатора были отмечены работники торговли: индивидуальный предприниматель Белоусова Татьяна Дмитриевна, заместитель генерального директора ООО «Амида» Горбачева Елена Анатольевна, старший продавец ООО «Рассвет плюс» Лебедева Галина Владимировна и индивидуальный предприниматель Мигунов Герман Алексеевич.

Почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации Поронайского городского округа награждены 16 представителей торговли района.