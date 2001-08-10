В Невельске прошёл день Сивуча

Впервые празднование Дня сивуча в Невельске прошло в 2014 году по инициативе общественного Совета по охране лежбища сивучей при Некоммерческом Партнерстве «Бригантина». Предложение общественников было рассмотрено и поддержано. С тех пор праздник стал ежегодным и единственным в мире.

В этом году празднование Дня сивуча началось с районного конкурса рисунков, плакатов и работ декоративно-прикладного творчества «Сивуч – символ Невельского района», организованного некоммерческим партнерством «Бригантина», общественным Советом по охране лежбища сивучей при финансовой поддержке агентства по туризму Сахалинской области, который прошёл с 15 июня по 22 июля. Сивуч изображен на гербе и флаге Невельского района, он стал символом Сахалинской области наряду с лососем и другими редкими для остальных регионов обитателями животного мира.

Утро 25 июля началось со спортивного мероприятия - открытого турнира по парусному спорту в честь празднования Дня сивуча - 40 ребят из Невельска и Холмска вышли в открытое море, соревнуясь между собой. В этот день в рекреационном парке по улице Береговой собралось немало людей.



Посетители праздника могли поучаствовать в мастер-классах, разукрасить мега-раскраску «Сивучи», поучаствовать в захватывающих квестах. Для детей работали аттракционы, перевоплотиться в любого героя можно было с помощью аквагрима. Юные гости праздника получили вкусное угощение-мороженное!

Любой посетитель праздничного мероприятия мог принять участие в акции «Сивуч-горд и вечен» и получить памятные сувениры-значок и магнит с изображением символа Невельска.



Семейная развлекательная программа была настолько разнообразной и интересной,что зрители долго не могли отпустить артистов. Шоу мыльных пузырей и научное шоу увлекли не только детей, но и взрослых, вызвали бурю эмоций у всех без исключения.

Театрализованное представление открыл символ праздника - сивучонок Росник и его друзья. Они в торжественной обстановке подвели итоги конкурса рисунков «Сивуч-символ Невельского района» и вручили всем победителям памятные подарки. Не остался без внимания детский командный квест «Сокровище пиратов», организованный по мотивам игры «Форд боярд».