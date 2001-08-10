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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Невельске прошёл день Сивуча
Впервые празднование Дня сивуча в Невельске прошло в 2014 году по инициативе общественного Совета по охране лежбища сивучей при Некоммерческом Партнерстве «Бригантина». Предложение общественников было рассмотрено и поддержано. С тех пор праздник стал ежегодным и единственным в мире.
В этом году празднование Дня сивуча началось с районного конкурса рисунков, плакатов и работ декоративно-прикладного творчества «Сивуч – символ Невельского района», организованного некоммерческим партнерством «Бригантина», общественным Советом по охране лежбища сивучей при финансовой поддержке агентства по туризму Сахалинской области, который прошёл с 15 июня по 22 июля. Сивуч изображен на гербе и флаге Невельского района, он стал символом Сахалинской области наряду с лососем и другими редкими для остальных регионов обитателями животного мира.
Утро 25 июля началось со спортивного мероприятия - открытого турнира по парусному спорту в честь празднования Дня сивуча - 40 ребят из Невельска и Холмска вышли в открытое море, соревнуясь между собой. В этот день в рекреационном парке по улице Береговой собралось немало людей.
Посетители праздника могли поучаствовать в мастер-классах, разукрасить мега-раскраску «Сивучи», поучаствовать в захватывающих квестах. Для детей работали аттракционы, перевоплотиться в любого героя можно было с помощью аквагрима. Юные гости праздника получили вкусное угощение-мороженное!
Любой посетитель праздничного мероприятия мог принять участие в акции «Сивуч-горд и вечен» и получить памятные сувениры-значок и магнит с изображением символа Невельска.
Семейная развлекательная программа была настолько разнообразной и интересной,что зрители долго не могли отпустить артистов. Шоу мыльных пузырей и научное шоу увлекли не только детей, но и взрослых, вызвали бурю эмоций у всех без исключения.
Театрализованное представление открыл символ праздника - сивучонок Росник и его друзья. Они в торжественной обстановке подвели итоги конкурса рисунков «Сивуч-символ Невельского района» и вручили всем победителям памятные подарки. Не остался без внимания детский командный квест «Сокровище пиратов», организованный по мотивам игры «Форд боярд».
Вечернюю музыкальную программу открыли танцевальные коллективы Невельского района.Завершился праздник красочным фейерверком.
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