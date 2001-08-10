Сахалинские школьники не будут учиться дистанционно в этом году

Минпросвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах, но некоторые его возможности будут использоваться. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности", - приводит слова Кравцова "Интерфакс".

Он сообщил, что "в начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь". "За эту работу не будут выставляться оценки", - подчеркнул министр. Сейчас в министерстве хотят понять "реальную картину уровня знаний детей", чтобы устранить возможные пробелы в их образовании.

Минпросвещение уже начало подготовку к новому учебному году. Ведомство учтет все требования Роспотребнадзора.