Сложную операцию на почках и мочеточнике провели новорожденному на Сахалине

На Сахалине провели уникальные урологические операции новорожденным. Для их выполнения в островной регион из Иркутска прибыл главный детский хирург Сибирского федерального округа, профессор Юрий Козлов. Известный врач является автором уникальных методик проведения реконструктивных операций детям, в том числе новорожденным. Используя этот ведущий опыт, накануне высокотехнологичную медпомощь оказали 6 сахалинским малышам.

По прибытии на остров детский хирург сразу направился в операционную. Здесь его уже ждали пациенты – новорожденные со сложными патологиями мочеполовой системы. Возраст самого юного – всего 20 дней.

– Провели ребенку сложную операцию на почках и мочеточнике, диаметр которого 2 миллиметра. Чтобы сшить такие структуры, надо обладать ювелирной точностью и передовыми технологиями. С командой сахалинских врачей мы давно знакомы, контакт отличный, у малыша будет восстановлена нарушенная функция, – рассказал о проведенном хирургическом вмешательстве Юрий Козлов.

Все операции сахалинским детям проведены малоинвазивным способом, с помощью эндоскопического оборудования. Такой подход малотравматичен, дает возможность быстрой реабилитации. Кроме того, Юрий Козлов практикует новый формат работы – в условиях палаты интенсивной терапии, прямо в кювезе.

– Младенца с экстремально низкой массой тела, меньше одного килограмма, нельзя лишний раз тревожить, даже выносить в другое помещение. Сегодня на Сахалине сделана первая такая операция – прямо в палате, туда доставили все необходимое оборудование, ребенка не тревожили перемещениями в операционную. Это требует колоссальной ответственности и высочайшего уровня профессионализма, – прокомментировала главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева.

Ассистировали профессору специалисты областной детской больницы. Юрий Козлов отмечает, что проведение подобных высокотехнологичных операций возможно лишь там, где есть необходимое оборудование и подготовленные медики.

Толчок к развитию такой помощи учреждение получило с установкой в конце прошлого года современного 128-срезового компьютерного томографа в рамках национального проекта «Здравоохранение». Аппарат позволяет диагностировать сложнейшие патологии у детей разного возраста. В этом году оснащение больницы продолжат, ожидается поставка эндоскопического и лабораторного оборудования, сообщили в правительстве Сахалинской области.