Более 2200 несанкционированных свалок убрали в Сахалинской области с начала года
Более 2200 несанкционированных свалок убрали в Сахалинской области с начала года. Наибольшее количество незаконных залежей мусора – 482 свалки – ликвидировали в Южно-Сахалинске. Также в лидерах – Корсаковский (238 свалок) и Анивский районы (228 свалок).
Масштабную ликвидацию несанкционированных залежей мусора в этом году инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Чтобы обнаружить незаконные свалки, на островах применяют беспилотную авиацию и сервис «Сахалин.онлайн».
Участие в профилактике образования таких мест – особенно на территории лесных массивов – принимают садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Организации заключают договор с региональным оператором на вывоз мусора. Так, в Южно-Сахалинске это сделала половина из 250 садовых и огороднических товариществ.
Такая активность стала возможна благодаря условиям договоров – чуть более 90 рублей за однократный вывоз мусора с участка, вне зависимости от количества проживающих. Также вблизи товариществ установили контейнеры для сбора отходов.
Особое внимание в Южно-Сахалинске уделяют утилизации крупногабаритного мусора. Это можно сделать на полигоне ТКО. В случае, если планируется вывозить мусор в день, когда не действует бесплатный прием, необходимо предварительно приобрести специальный талон по адресу: улица Комсомольская, 300 б, с 9.00 до 16.00. Утилизация строительных отходов объемом до одного кубометра обойдется в 300 рублей.
За нарушение порядка обращения с отходами предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа – до 5 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Напомним, в Сахалинской области единственной организацией, имеющей право вывозить твердые коммунальные отходы, является региональный оператор – АО «Управление по обращению с отходами». Именно с ней физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны заключить договоры. Заявки на вывоз мусора принимаются по электронной почте: gup_so_othody@svtc.ru. Также можно обратиться по телефонам: 8 (4242) 55-60-63, 8 (4242) 55-61-44.
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