Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Островную закроют для проезда в Южно-Сахалинске

Улицу Островную закроют для проезда в Южно-Сахалинске
Автомобильное движение по улице Островной в районе пересечения с Ленина в Южно-Сахалинске ограничат с 29 июля по 18 августа. Проезд к многофункциональному центру (ул. Сахалинская, 48) будет закрыт полностью.
 
Как отмечают в городской мэрии, это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей. Работы являются одним из этапов подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2020–2021 годов.
 
Вновь открыть дорогу для автотранспорта планируется к 18 августа, однако, не исключено смещение сроков в случае неблагоприятных погодных условий.

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