Автодорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск капитально отремонтируют
Специалисты приступили к капитальному ремонту автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Работы ведутся на участке с 77 по 79 километры в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как рассказали в островном правительстве, дорожники уже разобрали старое покрытие и приступили к выемке непригодного грунта основания земляного полотна. Сейчас участок отсыпают скальником и уплотняют, выполняют защиту кабелей связи. Как только завершатся подготовительные работы, начнется асфальтирование.
– Срок сдачи объекта по контракту – 30 октября 2021 года. Однако, подрядчик идет с опережением графика и намерен завершить работы уже до конца 2020 года, – отметил ведущий инженер "Сахалинавтодора" Андрей Курочкин. – Сделать это возможно в случае перераспределения в рамках нацпроекта лимитов финансирования по годам.
Проект предусматривает комплексный капремонт 1,5-километрового отрезка дороги. Здесь появится современное покрытие с применением инновационных технологий. Между слоями асфальтобетона планируют уложить геосетку, изготовленную на основе полиэфирных нитей, пропитанных битумом. Такая конструкция создаст усиленный каркас и увеличит прочность и срок эксплуатации покрытия. Также будут устроены тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с посадочными карманами, появится уличное освещение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще у 69 сахалинцев подтвердили коронавирус за прошедшие сутки
10:12 Сегодня В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения
10:42 Сегодня В Корсакове у культурно-досугового центра «Океан» создают зону отдыха
11:32 Сегодня В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
12:04 22 Июля Родственники и сахалинская полиция ищут 35-летнего мужчину
15:42 23 Июля Соревнования по конному спорту "Золотая подкова Сахалина" пройдут в Тымовском районе
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?