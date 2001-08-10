Автодорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск капитально отремонтируют

Специалисты приступили к капитальному ремонту автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Работы ведутся на участке с 77 по 79 километры в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как рассказали в островном правительстве, дорожники уже разобрали старое покрытие и приступили к выемке непригодного грунта основания земляного полотна. Сейчас участок отсыпают скальником и уплотняют, выполняют защиту кабелей связи. Как только завершатся подготовительные работы, начнется асфальтирование.

– Срок сдачи объекта по контракту – 30 октября 2021 года. Однако, подрядчик идет с опережением графика и намерен завершить работы уже до конца 2020 года, – отметил ведущий инженер "Сахалинавтодора" Андрей Курочкин. – Сделать это возможно в случае перераспределения в рамках нацпроекта лимитов финансирования по годам.

Проект предусматривает комплексный капремонт 1,5-километрового отрезка дороги. Здесь появится современное покрытие с применением инновационных технологий. Между слоями асфальтобетона планируют уложить геосетку, изготовленную на основе полиэфирных нитей, пропитанных битумом. Такая конструкция создаст усиленный каркас и увеличит прочность и срок эксплуатации покрытия. Также будут устроены тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с посадочными карманами, появится уличное освещение.