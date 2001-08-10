В Охинском аэропорту начался монтаж аэродромных плит новой взлётно-посадочной полосы. Ход работ проверил губернатор Валерий Лимаренко во время поездки в северный район. В программе визита – обсуждение проблемных вопросов, связанных с деятельностью компании «РН-Сахалинморнефтегаз», посещение ряда социально значимых объектов, проверка исполнения поручений, которые глава региона дал ранее, в том числе во время прямых эфиров.

– Строительство новой взлётно-посадочной полосы имеет большое значение для повышения безопасности полетов и мобильности людей, развития всего Охинского района в целом, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Именно поэтому работы на этом объекте я держу на особом контроле. Сегодня они идут по графику и есть основания полагать, что уже в 2021 году аэропорт Охи получит новую полосу для взлета и посадки самолетов.

Напомним, вопрос о новой взлетно-посадочной полосе северного аэродрома назрел давно. Действующая ВПП, построенная в 1975 году, устарела и нуждается в замене. Ее длины недостаточно для приема современных воздушных судов. Поэтому авиакомпании вынуждены отправлять в Оху самолеты с уменьшенной взлетной массой.

Новая полоса позволит решить эту проблему, при этом существенно повысится безопасность полетов. Она длиннее старой на 300 метров и имеет протяженность 1 600 метров. Плиты для ВПП доставляют в Оху из Владивостока через порт Москальво. Таким образом, реконструкция охинского аэродрома на два года обеспечила работой и самые северные морские ворота Сахалина. Всего будет смонтировано более 8 тысяч аэродромных плит.

– Строительство идет в два этапа. В этом году будут полностью завершены земляные работы и работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы (параллельно существующей), построены патрульная дорога и ограждение по периметру, выполнены практически все инженерные коммуникации, закончится устройство водосточно-дренажной системы и очистных сооружений. В 2021 году запланирован ввод ИВПП со средствами навигации и другого оборудования, реконструкция перрона, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, аварийно-спасательной станции, склада ГСМ, котельной и противопожарных резервуаров. Завершится строительство объекта к 1 декабря 2021 года, – доложил губернатору заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Николай Давыдов.

На сегодняшний день подрядная организация освоила треть средств, выделенных на реконструкцию аэропорта. На 80 процентов выполнены работы по ограждению, на 70 процентов построена дорога по периметру воздушной гавани. В стадии завершения находится возведение очистных сооружений.