В Сахалинской области заготовка кормов идет опережающими темпами

Сахалинские аграрии заготовили более 40% от запланированного объёма кормов. По темпам заготовки в этом году сельхозпредприятия опережают прошлогодние показатели на 18 тысяч тонн.

Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, в лидерах АО "Совхоз Южно-Сахалинский", там заготовлено более 60% кормов, в СПК "Соколовский" и в АО "Совхоз "Заречное" - более 40%.

– Генетический потенциал у коров на новой ферме очень высокий и поэтому первоочередная задача – обеспечить животных качественными кормами. У нас в хозяйстве есть бурёнки, которые дают по 38 литров молока. Качество получаемого сырья очень высокое, наши животноводы добились получения молока высшего сорта, - поделился генеральный директор АО "Совхоз Корсаковский" Иван Ковтун.

Для ускорения темпов по кормозаготовке АО "Совхоз Корсаковский" приобрел трактор от одного из мировых производителей Deutz-Fahr и отечественные грабли-ворошилку, косилку, две самозагружающиеся телеги.

– От выполнения планов по кормам зависит показатель валового надоя молока и стабильная работа перерабатывающих предприятий. Свежее и качественное молоко поступает на переработку, что позволяет обновлять и расширять ассортимент продукции, – рассказал и.о. заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Илья Юрьев.

Так, например, на АО "Молочный Комбинат "Южно-Сахалинский" линейка молока пополнилась новым продуктом – молоко "Отборное". Оно отличается повышенной жирностью и производится из сырого молока лучших молочных хозяйств области.